Zelenskõi: USA ja Venemaa sõjakõnelused ilma Ukrainata oleksid väga ohtlikud

USA president Donald Trump võib tuua Venemaa presidendi Vladimir Putini läbirääkimiste laua taha Vene energia- ja pangandussektori vastu suunatud sanktsioonide ähvardustega ja samuti Ukraina sõjaväe jätkuva toetamisega, ütles Zelenskõi intervjuus.

„Ma arvan, et need on lähimad ja kõige olulisemad sammud,“ sõnas ta.

Paar päeva tagasi kommenteeris Trump, et USA ja Venemaa ametnikud räägivad juba sõja lõpetamisest. Trumpi sõnul on tema administratsioonil olnud Venemaaga tõsised arutelud, kuid ta ei jaganud täpsustusi.

„Neil võivad olla oma suhted, kuid Ukrainast rääkimine ilma meieta - see on ohtlik kõigile,“ ütles Zelenskõi.

Ukraina juhtkond on olnud ühenduses Trumpi administratsiooniga. Hetkel on arutelud olnud üldisel tasemel, kuid Zelenskõi usub, et peagi leiavad aset ka isiklikud kohtumised üksikasjalike kokkulepete väljatöötamiseks.

„Peame selle nimel rohkem tööd tegema,“ ütles ta ja märkis, et Trump näis esimestel nädalatel olevat keskendunud USA siseprobleemidele.

„Ma usun, et eelkõige peame temaga kohtuma ja see on oluline. Ja see on muide midagi, mida kõik Euroopas tahavad,“ ütles Ukraina juht, viidates ühisele nägemusele sõja kiirest lõpetamisest.

Zelenskõi rääkis, et läbirääkimiste laua taga peaksid olema esindatud USA, Ukraina, Venemaa ja ka Euroopa Liit. Ta rõhutas, et ilma Ukraina liitlaste julgeolekugarantiideta sõlmitud kokkulepe Venemaaga oleks ainult eelkäijaks tulevasele agressioonile. Zelenskõi eelistatud valik oleks endiselt NATO liikmelisus, mille Moskva on kindlalt tagasi lükanud.

„See oleks signaal, et see ei ole Venemaa otsustada, kes peaks olema NATOs ja kes mitte, vaid see on USA otsustada. Ma arvan, et see on suur võit Trumpile,“ ütles Zelenskõi.

