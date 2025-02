Ukraina sõjaväeluure kommenteeris teateid Põhja-Korea sõdurite rindelt minemaviimise kohta

„Me võime konstateerida suuri kaotusi KRDV sõjaväelaste isikkoosseisu hulgas, kes on tingliku kattevarju all, võõraste dokumentidega Vene Föderatsiooni territooriumil ja peavad agressiivset sõda Ukraina vägede vastu,“ ütles Jussov.

„Me võime konstateerida, et sõjaline toetus Põhja-Korea režiimi poolt jätkub nii jõududes kui ka vahendites. Kui saab teha kindlaid ametlikke avaldusi, tehakse neid ametlikult. Aga see, millest teatavad rahvusvahelised ajakirjanikest kolleegid – nad näevad suuri kaotusi. Ja see tähendab, et üksused ei suuda pärast teatud protsendi isikkoosseisu kaotamist seatud ülesandeid täita,“ ütles Jussov.

New York Times kirjutas, et Põhja-Korea sõdureid ei ole rindel märgatud juba umbes kaks nädalat, mistõttu on tõenäoline, et nad on sealt suurte kaotuste tõttu minema viidud.