Kaks aastat tagasi elas meremees Konstantīns Rudakov veel Lätis. Vabal ajal tegi ta TikToki videoid, kus kritiseeris elu Lätis ja levitas valeinfot Ukraina sõja kohta. „Euroopa palgasõdurid võitlevad praegu Ukrainas ja igaüks, kes ütleb mulle vastupidist, võib põrgusse minna,“ sõnas ta näiteks ühes videos. Kuigi on tõsi, et Euroopa riikide vabatahtlikud võitlevad Ukrainas, kasutab Kremli propaganda selliseid juhtumeid väitmaks, et Venemaa on sõjas NATO vägedega.