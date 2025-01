Rahvusvahelisest õppest õpilaste pilgu läbi

Andrei väitel on tema kool mõnevõrra perekondlik paik. Selle väite selgitamiseks meenutab ta üht korvpallimängu: „Meeskonna kaptenina olin üllatunud, kui pool kooli tuli meid vaatama ja toetust avaldama. Isegi õpetajad olid kohal. See pani mind mõistma, et meie kool ei ole ainult õppimise koht. Meie direktor Anneliis oli kogu mängu ajal üks suuremaid toetajaid. Koolipere tugi võiski olla põhjus, miks me selle mängu võitsime. Meil ei olnud muud valikut, sest nad kõik olid kohal ja uskusid meisse.“

Villem väärtustab seda, et ta on õppinud oma õpingutest maksimaalset kasu saama.

Helena on õppinud tänu IB programmile kriitiliselt mõtlema ja aega tõhusalt juhtima: „Töökoormus võib rahvusvahelises koolis kohati olla intensiivne. Seepärast vajab õpilane õigel teel püsimiseks ja tähtaegadest kinnipidamiseks probleemilahendusoskusi ning distsipliini, millest on kasu ka pärast kooli lõpetamist.“

Audentesega liitumine on Aaryani jaoks olnud senise elu üks paremaid otsuseid: „See kõlab ekstreemselt, kuid see on tõsi. Ma arvan, et ma ei kandideeriks praegu Ivy League’i ülikoolidesse, kui ma ei õpiks Audenteses. Audentes ja täpsemalt meie direktor Anneliis on andnud mulle nii palju võimalusi. Näiteks olen saanud tegutseda õpilasesinduse presidendina ja esindada meie kooli New Yorgis ÜRO mudelkonverentsil.“

Õpetajate ja õpilaste loodud õhkkond on Helena väitel nii täiuslik, et see hõlbustab igapäevast kooliskäimist. Andrei ja Villemi jaoks on samuti oluline kooli kogukond. „Saan koolis käia koos mõttekaaslastega, kes mind motiveerivad ja keda ka mina suudan innustada,“ lisab Villem.

Õpetajad, kes hoolivad

Kõik on ühel meelel, et Audentese õpetajad on parimatest parimad ehk järjekindlad, teadlikud, töökad, motiveeritud ja hoolivad.

Villemi sõnul on õpetajad valmis alati aitama ja nende tegudest on tunda, et nad tahavad näha oma õpilaste edu: „Need õpetajate omadused muudavad õppimise nauditavaks. Tore on see, et õpetajad jagavad koolitunnis lisaks õppeaine teemadele ka näiteid reaalsest elust.“ Andrei ja Helena kinnitavad, et Audentese rahvusvahelise kooli õpetajad on oma aine eksperdid ning toetavad ja aitavad õpilasi igati.

Ilja jaoks muutsid Audentese õpetajad tema vaatenurka haridusele: „Sügavalt introvertse inimesena eelistasin varem alati õppimist koju kaasa võtta. Siinsed õpetajad aga hoolitsesid selle eest, et ma oleksin võimalikult produktiivne koolis. Tunnen ennast siin väga motiveerituna, kuna tajun igal sammul õpetajate tuge.“

„Kõik Audentese õpetajad hoolitsevad selle eest, et nende tunnid ei hõlmaks ainult IB programmi. Nad näitavad, et õppimine ei pea olema vaevaline, igav ega üksluine, vaid võib haarata inimintellekti põhiolemust ehk siirast uudishimu ja armastust aine vastu, mida saadab sageli ka lõbus naer,“ lisab Aaryan.

Õppeained, mis toetavad tulevikku

Audentese rahvusvahelise kooli programm pakub erinevaid õppeaineid ja valikuvõimalusi, et iga õpilane saaks keskenduda just nendele teemadele, mis teda huvitavad ning mida ta kavatseb hiljem ülikoolis õppida.