Erilised õppeained, mis toetavad tulevast karjääri

Inglise keele ja kirjanduse kursus

Sellel ainekursusel on õpetaja arvates eeliseid, mida õpilased isegi ei pruugi teadvustada. Näiteks muutuvad nad palju meisterlikumaks lugejaks ja kirjutajaks . See võime aitab inimest kogu ülejäänud elu, olenemata sellest, millise ameti ta valib.

See ainekursus on avanud uksi Audentese IB õppe vilistlastele erinevates valdkondades, alustades meditsiinist ja lõpetades informaatikaga. Ülikoolide jaoks on „English A“ tudengikandidaatide hindamisel oluline, kuna selle õppeaine läbimine näitab, et inimene suudab kriitiliselt mõelda ja oma ideid täpselt sõnastada.