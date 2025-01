Kliimaministeeriumi uueks kantsleriks saab Marten Kokk

„Täna on kliimaministeeriumi kantsleri Keit Kasemetsa viimane tööpäev. Sestap on paslik öelda, et minu ja kolleeg Yoko Alenderi ühiskandidaat sellele ametikohale on Eesti esindaja Euroopa Liidu juures COREPER I komitees,“ teatas taristuminister Vladimir Svet ühismeedias.