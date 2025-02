Kuidas edukalt värvata ja hoida kümneid õpetajaid?

Eduloona võib võtta asjaolu, et kõigisse kolme kooli on tee leidnud ka karjääripöörajad ehk inimesed, kes otsustanud õpetama tulla mujalt sektorist, olles näiteks kunagi õpetajaks õppinud või soovides ühiskonnale oma erialal tagasi anda. Mõnel noorema põlvkonna õpetajal on ka Noored Kooli programmi taust. Karjääripöörajatest õpetajaid ja spetsialiste on tõmmanud Tallinna riigigümnaasiumide värskekoeline õppekorraldus, organisatsioonikultuur ja suur arenguvõimalus. Tuldud on näiteks kultuuri-, turundus- ja ettevõtlusvaldkonnast. „Esmane ei olegi see, kust inimene tuleb – koolis on ühtmoodi vajalikud nii selle ameti värsked avastajad kui ka kogenud õpetajad. Tähtis on see, et me väärtustame samu asju: koostöö, vabadus, usaldus, usk iga õppija ja õpetaja arengusse, pikk suvepuhkus,“ loetleb Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Alo Savi tänapäevase kooli põhimõtteid.