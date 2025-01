VIDEO | Kaitseministeeriumi osakonnajuhataja Gert Kaju: viimased Ukraina droonirünnakud Vene energiataristu pihta on olnud edukad

Kõige rohkem tähelepanu sai Lukoili naftarafineerimistehas Nižni Novgorodi oblastis Kstovos, mis on Venemaa suuruselt neljas rafineerimistehas. Veel on teateid, et tabamuse on saanud Transneft-Baltika naftapumpla Tveri oblastis. Ka 14. jaanuaril saatis Ukraina Venemaale üle 200 drooni, 24. jaanuaril enam kui 120 drooni. Sihtmärkideks olid ka siis Venemaa sõjalised ja energiataristu objektid.