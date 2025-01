VIDEO | Kopteripiloodid Washingtoni õnnetusest: pimeduses võis lennuk vabalt nähtamatuks jääda

Endine rahvuskaardi kopteripiloot Darrell Feller ütles, et aastate eest koges ta ka ise juhtumit, kus lähenenud reisilennukit ei olnud võimalik kopteriaknast välja vaadates märgata. Öiste lendude ajal valitseb maapinnal tugev valgusreostus ning maanduva lennuki ohutuled on suunatud maapinna, mitte teiste õhusõidukite suunas. „Seal on kohe maantee I-295, kus tänavavalgustus ja autotuled segunevad omavahel,“ rääkis Feller. „Sa lihtsalt ei näe ja ööprillid teevad asja isegi hullemaks. Valgus on seal nii ere, et sageli võtsime ööprillid ära.“