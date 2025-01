Kultuuriaasta andis maitse suhu – ka sel aastal tuleb Elvasse Toidutänav!

Näiteks toimus mullu Elva linnas esmakordselt Toidutänava festival, mille 10 000-pealist publikuarvu ei osanud ürituse korraldajad ka kõige optimistlikumates plaanides ette näha. Et üritus nõnda menukaks osutus, ei olnud Toidutänava korraldajatel hetkekski kahtlust, et ka sel suvel, 16. augustil, peab ratastel kioskid taas Elva tänavatele üles rivistama ning rahvale unustamatuid toiduelamusi pakkuma.

Läinud kultuuriaastal lõid lõkkele ka juba pikema traditsiooniga üritused, näiteks jaanipäeval toimuva uuspärimusfestivali „Anda ja Kanda“. Ka sel aastal on festival taas toimumas ning innustatuna kultuuriaastal ammutatud uutest ideedest ja suuremast publikuhulgast, ootame külalisi 23. juunil Elva valda Pööritsa külla Soo tallu jaanilaupäeva ja võidupüha tähistama.

Elva sai möödunud aastast kuhjaga indu ning on Tartu 2024 tänulik selle eest, et kultuuripealinn tõi siia uusi ideid, värskeid vaatenurki ja palju toredaid külalisi. Tunneme end enesekindlamalt, et korraldada ka edaspidi ise veelgi ägedamaid sündmusi ning hoida piirkonna kultuurielu elavana ja mitmekesisena.