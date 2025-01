Kambja Kooriakadeemia laulis kultuuripealinnas hääle lahti

Koorimuusikafestival pakkus kontserte nii lennuakadeemias kui ka maaelumuuseumis

Poiste hääled pannakse kõlama

See pole aga sugugi kõik. Kambja Kooriakadeemia sai hoo sisse ja läheb 2025. aastal edasi, tehes nii koolitusi kui ka kontserte. Märtsis toimub Tartu ja Tartumaa poistekooride õppepäev, kus poiste hääled pannakse veel paremini kõlama ning nende juhendajad saavad nippe, kuidas need ka kõlama jääks. Lisaks on õppepäev igati poistele sobiv, pakkudes laulutundide vahele võimalust natuke teist moodi mürada ja läbi aktiivsete võistluste auru välja lasta. Koolituspäev päädib „kondiprooviga“, milleks on 15. juulil 2025 esmakordselt toimuv Kambja Laulu- ja Tantsupidu, kus poistekooridel on kavas mitu laulu.