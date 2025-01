Segadus kasutatud riietega. Ei teata, mis korduskasutusse sobib

Selle aasta 1. jaanuarist kehtib nõue , et iga majapidamine peab koguma tekstiilijäätmed muudest jäätmetest eraldi. Üks koht, kuhu inimesed üle Eesti saavad oma heas korras kasutatud rõivaid viia, on Uuskasutuskeskuse ringluspoed.

Tallinnas Liivalaia tänava Uuskasutuskeskuse sorteerimisruumis on mägedena suuri kaubakotte. Need on pungil rõivakraami, mis inimesed on kauplusele annetanud.