Raskusi töö leidmisega on ka teistel tavaemigrantidel, ent palgalised propagandistid naudivad privilegeeritud staatust. Endine Sputniku toimetaja Kasem ütles, et kui inimene on end võimudele heast küljest näidanud, hakatakse teda näitama Kremli kontrollitud meediakanalites ja konverentsidel. Üks sellistest tegelastest on Venemaal viibiva erakonna juht Oleg Ivanov, kes käib nüüd esinemas saates „Sprotid eksiilis“. Ivanovi sõnul valmistub Eesti rajama Vene piiri äärde baasi, kust hakata rakettidega Peterburi ohustama.