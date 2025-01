Ukrainas ründas Venemaa droonidega Sumõ linna, hukkus üheksa inimest

„See on kohutav tragöödia ja Venemaa on pannud toime kohutava kuriteo,“ kirjutas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sotsiaalmeedias. „Oluline on, et maailm ei lõpetaks Venemaa survestamist.“



Õhtul tabas Sumõ oblastit uus droonirünnak ja Krasnopillja alevis sai haavata kaks inimest.