Kaubandussõda algab: Trumpi sõnul tulevad tariifid Kanada ja Mehhiko vastu juba laupäeval

Trumpi sõnul hakkab uus maks kehtima laupäevast, 1. veebruarist. Ta lisas, et see ei pruugi puudutada mõlemast riigist tulevat naftatooteid. Trumpi sõnul on põhjuseks niihästi USA suur kaubandusdefitsiit naaberriikide ees kui ka soov survestada neid võitlema migrantide smugeldamisega ja fentanüüli salakaubaveoga.