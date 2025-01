USA välisminister Rubio: Trumpi huvi Gröönimaa ostmise vastu pole nali

„See ei ole maa omandamine maa omandamise eesmärgil. See on meie riiklikes huvides ja see tuleb lahendada,“ sõnas ta.

Rubiolt küsiti, kas nelja aasta pärast kuulub Gröönimaa USA-le. „Ilmselgelt on see presidendi prioriteet ja ta on seda rõhutanud. Me ei saa veel arutada, kuidas me taktikaliselt täpselt edasi tegutseme. Ma arvan, et võite olla kindlad, et nelja aasta pärast on meie huvid Arktika suhtes kindlamad,“ vastas ta.