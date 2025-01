Süüria mässulisi juhtinud Al Sharaa määrati riigi ajutiseks presidendiks

Süüria sõjaliste operatsioonide väejuhatuse pressiesindaja Hassan Abdel Ghani teatas kolmapäevases avalduses, et Al Sharaa on nimetatud üleminekuperioodil presidendiks, vahendab CNN.

„President on volitatud moodustama üleminekufaasiks ajutise seadusandliku nõukogu, mis täidab oma ülesandeid kuni alalise põhiseaduse vastuvõtmise ja jõustumiseni,“ teatas Ghani. Samuti öeldi avalduses, et Al-Assadi ajal kehtinud põhiseadus on tühistatud ja riigi parlament on laiali saadetud, vahendab Euronews.