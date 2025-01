Välisministeeriumi asekantsler kohtus Iisraelis pantvangide lähedastega. Viimased palusid üldsuse abi

Terroriorganisatsioon Hamas vabastas täna kaheksa 2023. aasta oktoobris röövitud pantvangi, neist kolm Iisraeli ja viis Tai kodanikku. Lind kohtus pantvange ja nende lähedasi esindava organisatsiooni Hostage and Missing Families Forum liikmetega. Samuti vestles ta pantvangide omastega, kes palusid rahvusvahelise kogukonna abi kõikide pantvangide vabastamiseks.

Visiidi käigus kohtus Lind samuti Iisraeli välisministeeriumi ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonide asekantsleri Amir Weissbrodiga ja Euroopa küsimuste asekantsleri Yossi Amraniga. Kohtumistel rõhutas ta, et nii Iisrael kui Palestiina seisvad keeruliste, aga ka lootustandvate väljakutsete ees. „Kestva rahu Lähis-Idas saab tagada vaid selline lahendus, kus Iisraeli ja Palestiina rahvas saab elada teineteise naabruses suveräänselt ja turvaliselt,“ sõnas Lind.

„Oluline on humanitaarabi jätkuv, turvaline ja takistamatu juurdepääs nendeni, kes seda vajavad,“ rõhutas Lind ja lisas, et Eesti on Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni Lähis-Idas (UNRWA) tööd pikaajaliselt toetanud. „Peame nende rolli Gaza elanike olukorra leevendamisel väga oluliseks, samas peab UNRWA ellu viima neutraalsuse tagamiseks tehtud soovitusi.“ Arutati ka kahepoolsete suhete tihendamist, globaalset julgeolekut, sealhulgas Venemaa agressiooni Ukrainas, ning koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides.