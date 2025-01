Ukraina ja USA välisministrid kutsuti järgmisele ELi ministrite kohtumisele

ELi tippdiplomaat Kaja Kallas esitas esmaspäeval Rubiole avaliku kutse osaleda bloki välisministrite kohtumisel. Ta ütles ajakirjanikele, et on palunud Rubiol tulla „USA seisukohti selgitama“.

Kiievi esindajad soovivad kohtuda oma uute USA kolleegidega, et arutada Trumpi administratsiooni plaane seoses Venemaa sissetungi lõpetamisega. USA ametnikud on teinud mitmeid avaldusi sõja lõpetamise soovide kohta, kuid pole veel Kiieviga diplomaatiliste kanalite kaudu ühendust võtnud.

„Me tahame, et sõda lõppeks. See on üpris selge. Te nägite, kuidas president rääkis, et ta tahab olla president, kes edendab rahu ja lõpetab konfliktid, ja see saab olema ka keeruline,“ ütles Rubio sel kuul.