Kose vallas läheb juhtide umbusaldamiseks. Siim Pohlak: tegemist on meeleheitliku sammuga

Kose vallavolikogu opositsioonis olev valimisliit Kogukond Ühendab teavitas avalikkust, et andis vallavolikogu istungil üle umbusaldusavaldusavalduse vallavanem Raul Siemi ning eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe Siim Pohlaku aadressil.

Opositsiooni hinnangul on viimase üheksa kuu jooksul ilmnenud tõsised juhtimisprobleemid, mis takistavad Kose valla arengut ning kahjustavad kohaliku kogukonna huve. Nad heitsid ette, et vallavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtimises on suur kaadrivoolavus. Ametikohad olla täidetud koalitsiooniga seotud inimeste poolt.