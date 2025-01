Rakvere külje all raske avarii põhjustanud roolijoodikule mõisteti šokivangistus

Eile toimus Viru maakohtus istung, kus kohtunik Kadri Väling konstateeris, et Pärn mõisteti süüdi sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumises, kui see on toime pandud joobeseisundis ja sellega on põhjustatud inimesele raske tervisekahjustus.