Tartu 2024 elab Võrus bassihelide saatel edasi

Esimene festival toimus augustis 2022. Kunstiline juht Stuart Hamm vedas koos Rootsi kitarrigeeniuse Mattias IA Eklundhi ja Ungari trummivituoosi Gergo Borlaiga rokiliini ja Taanist pärit kontrabassivirtuoos Chris Minh Doky koos parimate Eesti proffide Jaak Sooääre ja Tanel Rubeniga viljelesid džässilikku stiili. Kursustel osales kümmekond bassihuvilist maailma eri paigust. Sooäär ja Ruben avastasid Bassioaasil Kandle publiku ja on nüüd Võrus mängimas üha uute projektidega. Chris Minh Doky käis kursuste vahepeal (justkui muuseas) ühe päeva Taani teles esinemas ja sealt naastes oli bassioaasi seltskonnast sedavõrd elevil, et mängis õhtusel jämmil (seda isegi imeks pannes) sõrmed villi. Võru noormuusik Uku Udras tunnistas, et ei saanud peale kursust enam pilli käest.

Bassioaasi idee sündis aastate eest USA bassilegendi Stuart Hammi Võru Kandles antud kontserdijärgsel koosistumisel. Kui ta kuulis, et perekond Kelp on väikses Võrus basskitarri juures juba kolmandat põlvkonda, üllatus ta meeldivalt. Isa Kalju mängis bändis kuuekümnendatel, poeg Heiki (Hetero) hakkas mängima seitsmekümnendatel, Henno (Terminaator, Dagö, Johan jpt,) kaheksakümnendatel ja kolmas põlvkond Glen (Analysis) millenniumi ajal. Nii saigi festivali asukohaks Heiki Kelbi juhitud Kultuurikeskus Kannel, peaprodutsendiks füüsikadoktoriks sirgunud Glen Kelp ja kunstiliseks juhiks ning idee veduriks Võru linna ja publikusse armunud maestro Stuart Hamm. Bassioaasi formaat liidab nädalaks maailmas ja Eestis tunnustatud muusikatippe, kes juhivad meistrikursust, meistriklasse ning osalevad jämmidel ja kontsertidel.

Blundell sõitis Võrust otse edasi maailmaturneele Steve Hackett-iga ja sõnas, et Bassioaas oli parim paik lõõgastumiseks ja maailmaturneeks valmistumiseks Võrust tehtud videoid on staaride kodulehtedel vaadatud tuhandeid kordi. Mohini Dey lubadus tulla veel tagasi tundus viisakusavaldusena. Ent kui ta koos Greg Howe bändiga mullu novembris kolmeks päevaks Võrru tuli ning tunnistas, et palus valida Võru Euroopa tuuri ainsaks puhkepausiks, sest väikelinn on hubane ja parima publikuga, olin südamest liigutatud. Soov tulevikus taaskohtuda ei tundunudki enam ulmena.

Estonian Bass Oasis 2024 viidi läbi Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 egiidi all põhiprogrammis Võru ühe tippsündmusena. Festival oli senistest kõige suurejoonelisem, arvukate kontsertidega, mis tõid Kandlesse täissaalid teadlikku publikut. Stuart Hammi kõrval oli basskitarri juhendajaks noor USA-Jaapani bassitalent Bubby Lewise (Snoop Dogg, Dr Dre, Stevie Wonder). Trummidel esines festivali pärl Dennis Chambers, kelle ansamblikaaslased on olnud superstaarid Santana, John McLaughlin, Mike Stern, Greg Howe ja paljud teisted.

Eestist osalesid meie bassivirtuoos Peedu Kass, kitarrist ja helilooja Toomas Vanem, Paul Daniel ja mitmekesine trummar Borka Hess, lauljana Uku Suviste. Esinesid ansamblid Ultima Thule ning Out Of Pace, Permanent Blue ja Võru noortebändid.

Ohtralt tunnustust jagus kõigilt, nii osalejatelt kui publikult. Peedu Kassi arvates oli festivali õhkkond sedavõrd intiimne ning inspireeriv, et seda saab võrrelda Sõru Jazzuga. Uku Suviste arvates oli see fantastiline kogemus ja publikki kiitis Ukut, nähes staari uues valguses, hoopis teise repertuaariga. Tegime Dennis Chambersile ettepaneku sõita mõneks päevaks Riiga või Tallinnasse, kuna maailmatuuri eel koos Jeff Berliniga jäi puhkamiseks vaba nädal. Mees eelistas jääda Võrru, kus pidi olema kena, rahulik ja võrratu õhkkond.

Festivali finaalid, suured Galakontserdid, on olnud erakordsed: vaimustunud hõiked ja kestvad aplausid saalist, muusikute enneolematu andumus on festivalile andnud erilise aura, mida tullaksegi Kandlesse nautima. Festivali kursustest osavõtjate nimekiri on pikk ja rahvusvaheline. Muusikud Eestist, Saksamaalt, USA-st, Hollandist, Prantsusmaalt, Leedust ja Soomest ning Võru Muusikakooli noored on moodustanud bassikogukonna, kes ootavad pikisilmi juba järgmistbasioaasi. Kultuuripealinn Tartu 2024 on partnerina ja toetajana pannud aluse eripärasele ja loovale ettevõtmisele.

Estonian Bass Oasis 2025 on välja kuulutatud – festival toimub 26.-30. augustil Võru Kandles.

Ootame kursustele igas vanuses bassifanatikuid, kes tahavad näha, õppida ja olla samas kogukonnas koos suurte tegijatega.

Täpsem info, registreerimine ja piletid https://www.bassoasis.com/