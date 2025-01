Trump käskis uurida võimalusi välismaiste palestiinameelsete aktivistide riigist välja saatmiseks

Trumpi korraldus kohustab föderaalasutusi kindlaks tegema nende tsiviil- ja kriminaalvolitused „antisemitismiga võitlemiseks“ konkreetselt USA-s elavate välismaalaste väljasaatmise teel, kui leitakse, et nad on meeleavalduste ajal seadusi rikkunud, vahendab Guardian.

Vabariiklased on juba kuid ähvardanud karistada kolledžeid, mis palestiinameelseid meeleavaldusi lubavad. Mullu oktoobris hoiatasid vabariiklased, et võtavad ära miljardid dollarid fõderaalfinantseeringut mitmelt prestiižselt ülikoolilt ja jätavad need ametliku akrediteeringuta, et karistada neid meeleavalduste lubamise eest.