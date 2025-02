Hispaaniasse soetatud kinnisvara võib pidada ka pensionisambaks

Joann, 2024. aasta oli Hispaania kinnisvaraturul väga aktiivne, kas praegu on tunda huvi vähenemist?

Kas Eesti elanikud tunnevad endiselt huvi Hispaania kinnisvarasse investeerimise vastu?

Millist kinnisvara ostavad eestlased Hispaanias kõige rohkem?

Kui vastata küsimusele kinnisvara väärtuse põhjal, siis eestlane ei eristu selles osas teistest palju. Suurem osa tehinguid toimub pigem summades alla 500 000 euro. Samas on ka kliente, kes ostavad kordades kallimat kinnisvara. Kinnisvara stiili ja parameetrite suhtes on aga eestlane pigem nõudlikum kui teised rahvused. Otsitakse ikka peamiselt päikest ja hästi hoitud kinnisvara, mis on konkurentsivõimeline.

Kõige kummalisem kolimise põhjus on see, kui ei tulda Eestis elamisega toime: pole omandatud eriala, ei ole kindlat elu- ega töökohta ning tullakse Hispaaniasse õnne otsima. Sellisel juhul seda siit ei leia. Kõige tüüpilisemad põhjused on ikka hirm sõja ees, maksude tõus, soe kliima ja päike.

Kui tulla teise ühiskonda, peab olema valmis muutusteks ja võimalikult kiiresti kohanema kohaliku elustiiliga. Hispaania elutempo on rahulik, kõigele tuleb varuda aega. Eestile omane kiirustamine tuleks ära unustada. Mina isiklikult naudin seda, et pidin asjadele hakkama rahulikumalt lähenema. Samas olen näinud, et see ei sobi kõigile ja võib hakata stressi tekitama. Kõige keerulisem on ehk aktsepteerida bürokraatia keerulisust, kuid ka see on ületatav.