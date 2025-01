Trump lubab taas paljastada tõe Kennedyte tapmise kohta. Robert F. Kennedy jr sõnul on süüdi CIA

USA tervishoiuministriks kandideeriv Robert F. Kennedy jr peab korraga kaht lahingut. Üks on seotud tema enda kandidatuuriga ning vajadusega veenda kongressi, et tema vaated vaktsiinide ja muude tervishoiuküsimuste kohta tulevad rahvatervisele kasuks, mitte ei kujuta endast ohtu. Teine on seotud tema isa, senaator Robert Kennedy (RFK) ja tolle venna, president John Kennedy (JFK) mõrvamise lugudega, mida Kennedy on pikalt nimetanud valitsuse vandenõuks ja kinnimätsimiseks.