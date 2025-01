EKRE väljaande Uued Uudised YouTube’i kanal pandi kinni. Helme: kogu materjal on kadunud

„Ei ole mingit teadet ega hoiatust olnud. Hommikul oli suur üllatus ja ehmatus,“ ütles Helme Delfile. Tema sõnul on nüüd kogu materjal kadunud.

Samuti pole videoid talletatud kuhugi eraldi arhiivi. „Tänapäeval võetakse ju kõik asjad üles keskkondadesse. Keegi ei salvesta neid ju seadmetesse, see on ikka päris räige, mis on toimunud,“ ütles Helme.

Täpset põhjust aga teada pole, miks kanal suleti. „Uurime, selle kallal töö käib,“ ütles Helme, arvates enda sõnul, et tegemist on rünnakuga. „See on tõeline rünnak konservatiivide suunas. Sõnavabadusega on nüüd Eestis ühel pool,“ kirjutas ta Facebooki postituses.

Helme viitas, et Euroopas püütakse konservatiive välja kärpida või nende elu raskeks teha. „Räägime kogu aeg, kui hea on elada vabal maal ja vabas Euroopas. Ja nüüd arutatakse, et Saksamaal tuleb üks erakond ära keelata. See on nagu düstoopia, jutt ja sõnad ei lähe enam ammu kokku,“ ütles ta.

Otsus kõrgemalt poolt

Suurtel platvormidel aga tihti ei piisa Helme sõnul sellest, kui keegi üksikisik või mitu üksikisikut kaebavad kanali peale, mistõttu pakkus ta, et kanali sulgemise otsus on tulnud kusagilt kõrgemalt. „Küberrünnakut ma küll ei kujuta ette, aga variant on ikkagi see, et Eestist on väga kõrgel tasemel läinud välja soovitus niimoodi tegutseda,“ ütles ta.

Päris kõik aga siiski veel kadunud ei pruugi olla, sest otsuseid saab ka vaidlustada. Selleks tuleb aga ennem aru saada, mille alusel kanal suleti. „Jääbki arusaamatuks, et kust selline asi on alguse saanud, platvormid ei võta lihtsalt niisama maha midagi. Nad peavad seda põhjendama,“ ütles Helme.

Mitmed inimesed Helme Facebooki postituse kommentaariumis soovitavad aga EKRE-l liikuda üle teistele platvormidele, näiteks Rumble’sse, kuhu kuuldavasti ka teised konservatiivid videoid postitavad.

