Mari Kalkun: kultuuripealinn ja Aigu Om! Jaapani eri näitasid, et lõunaeestlastel on maailmale palju anda

Janne Funk: Jaapaniga olen olnud seotud ajast, mil alustasin ülikoolis õpinguid, kuid suurem partnerlus Jaapaniga algas Estonian Festival in Japan’iga 2018. aastal. Seega jah, me oleme neid radasid pikalt sisse astunud. Ja iga kord, kui oleme toonud jaapanlasi Eestisse, näiteks kas või Aigu Om! festivali raames, siis nad on tõelises vaimustuses Lõuna-Eestist ja Võrumaast. Ja teisalt on nii jaapanlased kui ka eestlased kogenud, et mingisugune naljakas sarnasus on meil, et midagi nagu on väga tuttavat, mingi lähedane tunne. Ja mitte keegi ei oska seda lahti murda, et mis asi see täpsemalt on. Üks, mida tugevalt tunnetasime, on suhtumine loodusesse – nad tulevad siia, Eestimaale, ja tõeliselt naudivad siin olemist: käivad suitsusaunas, istuvad ja vaikivad, viibivad erilises seisundis. See tundus selline hästi põnev koht, mida natuke sügavamalt kaevata ja Tartu 2024 programmiline toetus võimaldas veel kord lähemalt vaadata, mis on see, mis tunnetuslikult nende kahe kultuuriruumi vahel sarnast on. Aigu om! festivalist tuleb varsti välja ka film ning seal avanevad päris põnevad nurgad.

Mari Kalkun: Minu suhe Jaapaniga algas juba 2008. aastal, kui sinna esimest korda tuuritama sattusin, kokku olen Jaapanis muusikuna käinud seitse korda. Koostöö Jannega algas 2018. aastal Eesti Vabariik 100 raames, mil üle terve Jaapani toimusid erinevad Eesti muusika kontserdid. Sealt saime ka väga head jaapanlastest koostööpartnerid. See on minu ammune unistus, et mitte ainult mina ei lähe Jaapanisse, vaid et toon Jaapani külalisi ka siia. Et dialoog oleks kahepoolne.

Janne Funk: Jaapani põlisusund on shintō, mis põhineb animistlikul maailmanägemisel ja keskendub looduse ning esivanemate austamisele. Selle usundi kohaselt on kõik, sealhulgas loodus hingestatud ja seda kehastavad kamid – jumalused või vaimud. Need kamid võivad elada nii mägedes, puudes kui ka jõgedes, sarnanedes meie pühade hiite, allikate ja haldjatega. Looduse hingestatus, austamine ning tasakaalu leidmine inimese ja looduse vahel on meil jaapanlastega sarnane. Aga erinev on, et meil on see traditsioon ajaloos ristiusu tuleku ja muude arengute tõttu katkenud, samas kui Jaapanis on animism elus. Minu jaoks ongi väga huvitav, kuidas Jaapani traditsiooni peegeldused võivad tagasi tuua mingisugust teadmist ka meile. Kuulates Jaapani kajasid saame mõelda, kas meil võib olla oleks ka midagi sellist olnud, kui neid katkestusi poleks. See kogemus annab natukene rekonstrueerimisvõimalusi.

Mari Kalkun: Ja teine, millega me jaapanlastest külalistega hästi lähedalt seotud oleme, on animism, looduse hingestatus. Sealt koorus ka selliseid väga huvitavaid aspekte välja, just nende erinevuste kohta: ühelt poolt, jah, me justkui tunnetame seda loodust hingestatuna, aga teisalt on mingisugused nüansid, mis on huvitavad, aga teistmoodi. Eks seda tuleb siis kõike sealt filmist vaadata.

Janne Funk: Jaapanis niisugust meile tavapärast metsas jõlkumist või vabas looduses jalutamist ei ole. Neil on paigaldatud rajad ja raja äärtes on hoiatavad sildid, et ära astu teelt kõrvale, ohtlik on. Põhimõtteliselt ei võigi vabalt looduses käia, ja see keeld muidugi hõlmab ka sealseid rabasid. Kuigi sellist Eestile üksühele rabamaastikku on seal väga vähe. Kui me sõna „raba“ jaapani keelde tõlgime, siis tekib ka alatihti küsimus, et mis sõnaga seda tõlkida, sest päris samasugust raba või sood seal pole, on midagi ligilähedast, selliseid soiseid märgalasid.

Mari Kalkun: See on peagi linastuva Eesti tippdokumentalisti Ants Tammiku film ja see annab vast kõige paremini edasi, mida ja kuidas jaapanlased siin kogesid. Me tõime nad otse Tallinnast siia Võrumaa metsade vahele soode-rabade retkele. Jaapanlaste jaoks oli tõeline elamus, kui nad said võtta jalast saapad-kummikud, astuda paljajalu rabamaastikule ning seal veidi ringi kõndida. Jaapanis on soopinnasele astumine sisuliselt keelatud, see on neil sedavõrd kaitstud ala.

Janne Funk: Pärimuslik suitsusaun on iga kord ainulaadne. See sõltub inimeste enda olekust või energiast, mis seal kokku saab. Ma olin ise ka saunas ja kuna seal olid tol korral eriti puhtad, egotud looduseinimesed, siis oli kogemus ääretult meeldiv. Kuna Jaapani kultuuris väärtustatakse kollektiivsust ja harmoonia hoidmist, siis on nende isiklik ego ka vähem nähtav, sellist egotsentrilisust nagu lääne ühiskondades levinud individualism praktiliselt ei kohta. Meiega käis suitsusaunas ka mägitark Daizaburo Sakamoto , kes kolis Tokyost Põhja-Jaapanisse, elab nüüd oma perega ühe püha mäe jalamil ja käib mägedes praktiseerimas iidset yamabushi traditsiooni, mis seisneb erinevate taju- ja meeleharjutuste praktiseerimises vabas looduses. See on kinnine kogukond, kus teadmised on sageli salajased või edastatakse ainult neile, kes on valmis vaimselt arenema või saab inimene vastavalt võimekusele tükkhaaval teadmisi juurde. Vot temas avas suitsusaunas käik midagi eriti tugevalt ja ta imestas, et teie elategi siin Lõuna-Eestis seda elu, mida mina käin aeg-ajalt mägedes praktiseerimas.

Ja loomulikult saun, seal ei saa pinges olla, keha läheb loomulikult molutamise režiimile ja lõdvestub. Kuna meil oli sel aastal eraldi suitsusauna programm, siis said ka Jaapani külalised kogeda erinevaid saunasid. Neil on ju Jaapanis onsenid, kuumaveeallikad. Füüsilises mõttes on tunne, mis tekib onsenis, sarnane, aga samas on suitsusauna traditsioon nii iidne ja sügava pärimuskultuuri taustaga, et pakkus neile tõesti tohutu elamuse.

Mari Kalkun: Jaa, see oligi üks suuremaid õnnestumisi minu kui festivalikorraldaja jaoks, kui meie tohutult töökas Jaapani partner, Kō Koiwa, ütles mulle festivali lõpus, et Mari, nüüd ma sain aru, mis see „aigu om“ ikkagi on, ma sain nüüd kätte selle. Tema tõesti on tohutult töökas. Üleüldse töötavad jaapanlased ööd ja päevad, magavad ülivähe, vahepeal käivad korraks tilgutite all haiglas ja siis tulevad jälle tagasi, sest on vaja Aigu Om! festivali ette valmistada (naerab – toim

Janne Funk: Minu meelest peavad nad veel molutamist harjutama, seda rattalt maha tulemist. Nendel toimub elu palju kiiremas tempos, eriti linnaelu. Ja see ei ole nii lihtne, et tuled siia ja kolme päeva pärast oled teises laines. Aga samas võin öelda, et Aigu Om! lõpuks nad ikkagi said juba peaaegu et lainele või kuidas sulle, Mari, tundus?

Millised hetked ja kogemused Aigu Om! festivalil jäid teile kõige eredamalt meelde?

Mari Kalkun: Minu jaoks oli väga eriline kogemus muusikaline retk, mis sai alguse aastaid tagasi Tokyos ja mis lõppes Võrumaa metsade vahel Aigu Om! festivalil. Kui ma esimest korda Jaapani muusikutega ühes Tokyo stuudios kohtusin, siis kumbki jaapanlastest ei rääkinud eriti inglise keelt. Meil tegelikult puudus muu ühine keel peale muusika, ja siis lihtsalt istusime stuudios maha ning hakkasime mängima muusikat, ilma nootide ja plaanita, lihtsalt improviseerisime koos. Nii et muusika oli lähtepunkt, meie ühine keel. Räägitakse, et muusika on universaalne keel, aga ise kogeda, et see päriselt ongi nii, ja et see toimib – see oli selline vau-hetk. Nüüd festivalil mängisime kahel õhtul kontsertidel sedasama muusikat, mis oli osaliselt Tokyos sündinud ja arenes siin Võrumaal proovide käigus edasi – see muusika hakkas elama oma elu.

Ja see jaapanlaste südamlikkus. Öeldakse, et kui saad Jaapani sõbra, siis see sõber on terveks eluks. Isegi kui oled temaga võib-olla ainult ühe nädala koos veetnud. Nad tõesti oskavad suhteid luua sügavateks ja tähenduslikeks. Ja ei olegi oluline, et veedaksid tohutult palju aega koos. Neil on ka hästi suur märkamis- ja imestamisoskus. Nad imestavad kõige üle, mida nad siin kogevad: iga toit, iga koht, metsaretk – kõik on imetlusväärne. See on minu meelest tõeline tarkus osata elu peale selliselt vaadata.

Janne Funk: Selline imestamine on Jaapani kultuurile omane. Neil on kontseptsioon, et ükski kokkusaamine ei ole juhuslik. Kui ühes aegruumis saavad kokku kaks inimest, siis sellel on mingi sügavam tähendus. Iga hetk ja iga kohtumine on kordumatu ja seetõttu tuleb neid hetki ning kohtumisi väärtustada. See on ehk see, mis Mari jutust läbi kumab.