FT: osa EL-ist tahab rahukokkuleppe korral Ukrainas kohe uuesti Vene gaasi ostma hakata

Vene gaasi ostmise eestkõnelejad väidavad, et see langetaks Euroopas kõrgeid energia hindu, õhutaks Moskvat läbirääkimistele ning annaks mõlemale poolele põhjuse relvarahu kehtestada ja sellest kinni pidada.

Ukraina lähimad liitlased on sellele vastu.

Kolm aruteludega kursis olevat ametnikku ütles FT-le, et ideed toetavad mõned Saksamaa ja Ungari ametnikud ning neil on toetus teistest pealinnadest, kus seda nähakse viisina energia hinna langetamiseks Euroopas.

„Mõnedelt suurtelt liikmesriikidelt on surve energia hindadele ja see on üks viis nende alla toomiseks,“ ütles üks allikas.