Trump käskis valmistada Guantanamo Bays ette laagri 30 000 migrandile

Guantanamo Bays juba on migrandilaager, mis on eraldi vanglast, kus hoitakse välismaalastest terrorismis kahtlustatavaid. Sealses laagris on migrante hoitud aastakümneid, teiste hulgas merelt üles korjatud haitilasi ja kuubalasi, vahendab Reuters.

„Mõned neist on nii hullud, et me ei usalda isegi riike neid kinni hoidma, sest me ei taha, et nad tagasi tuleksid, nii et me saadame nad välja Guantanamosse. See kahekordistab kohe meie mahtu, eks ole? Ja karmilt,“ lausus Trump.