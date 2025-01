Kas Eesti peab oma HIMARS-ide kasutamiseks USA-lt luba küsima? „Kui meil on vaja see pauk ida suunas ära lasta, siis küll me laseme ja pärast klaarime“

2021. aasta suve lõpp, sügise algus. Täiemahuline sõda Ukrainas pole veel alanud, kuid märgid sellest on juba õhus. Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütleb peaminister Boris Johnsonile: „Kuule, Boris, me peame mõned neist tõrjerelvadest neile saatma. Me ei räägi karmimatest relvadest. Me peame pakkuma neile (ukrainlastele – toim) lootust ja heidutust.“