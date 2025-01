VIDEO ja BLOGI | Minister Sikkut: olen tuumajaama vastu

Pressikonverentsil osalesid peaminister Kristen Michal (Reformierakond), haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (E200), kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond) ja terviseminister Riina Sikkut (SDE).

„Paika saab nii maismaatuule juurdetulek, meretuulepargi teke, salvestusvõimsuse teke ja algavad ka tuumajaama asukoha rajamise arutelud,“ sõnas Michal.

Tuumajaama rajamiseks on Michali sõnul vaja läbida mitu erinevat etappi. Arutelu tuumajaama asukoha üle alustatakse tema sõnul kevadel. „Samal ajal tehakse tuumaseaduse eelnõu, mis tuleb kliimaministeeriumi ja majandusministeeriumi ühisloomena. Kui see seadus on vastu võetud, saab ära otsustada, kuhu ja millistel tingimustel tuumajaam tulla saab. Siis on ka veel hulk etappe. Arutelu peavad nii see valitsus ja riigikogu koosseis kui ka järgmine koosseis. Oluliste otsuste juures läheb palju aega,“ sõnas Michal.

Michali sõnul on eesmärk tagada energia varustuskindlus ja see, et energiat oleks piisavalt, et ettevõtted saaksid meie turul toimetada.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on praegu tähtsaim lihtsalt otsused ära teha. „Vaatamata sellele, et mina isiklikult praegu Eestisse tuumajaama rajamist ei toeta. Ma arvan, et see pole vajalik ja mõistlik. Sellist sisemist veendumust aga kõigil pole. Tuleb aga rääkida läbi tuumajaama detailid. Seda infot on vaja, et inimesed saaksid suurema sisemise veendumuse, mis on see õige valik Eesti jaoks,“ sõnas ta.

Sikkuti sõnal on tuulikuid vaja aga niikuinii. „Minu valdkonna jaoks nii valeinfo levitamine kui terviseriskidega hirmutamine on olnud ehmatav. See on äärmiselt vastutustundetu,“ sõnas ta, kuid lisas, et tuulikute puhul on rahvusvaheliselt tõestatud tervisemõju siiski olemas. „Kõik need meie keskkonnas juba esinevad vibratsioon, müra ja elektromagnetkiirgus on oluliselt suuremad kui see, mis tuulikute töötamise käigus tekib. Tervisele ohtlikke tasemeid ei ole,“ sõnas Sikkut.