Ministeerium tahab, et doktorikraadiga inimesed sobiksid kohe õpetajaks. Huvirühmad näevad selles ohtu

HTM saatis jaanuari algul huvirühmadele tutvumiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu. Muu hulgas on selles ettepanek, et õpetaja kvalifikatsiooninõuetele hakkaksid vastama doktorikraadi omanikud. See tähendaks, et üldhariduskoolides saaksid õpetada doktorikraadiga inimese, ilma et neil oleks õpetajakutse. Haridustöötajad aga näevad selles ohtu.