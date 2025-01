Teatati, et esialgsetel andmetel purunes viis korterit neljal korrusel ja 12 rõdu. Kahjustada sai 20 autot.

Sumõ oblasti sõjaadministratsioon teatas, et kella kaheksase seisuga oli hukkunuid neli. Lisaks sellele viidi viis inimest haiglasse, sealhulgas laps. Kolm on raskes seisundis. Kokku on teada üheksast kannatanust.