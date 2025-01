Trump: miks ei öeldud helikopterile, mida teha? See olukord oleks tulnud ära hoida

„Ma ei tea, kas te kuulsite varem, mis juhtus, aga oli kokkupõrge 3-3 lähenemisotsas. Me sulgeme operatsioonid määramata tulevikuks, kui te tahate värava juurde tagasi minna. Soovitan väga, et te koordineeriksite firmaga. Andke mulle teada, mida te tahate teha,“ ütles lennujuht viidates lennurajale 33.

„Lennuk oli ideaalsel ja rutiinsel lennuväljale lähenemise joonel. Helikopter lendas pika aja jooksul otse lennuki suunas. On SELGE ÕHTU, lennuki tuled särasid, miks ei läinud helikopter üles ega alla või pööranud. Miks ei öelnud juhtimistorn helikopterile, mida teha, selle asemel, et küsida, kas nad näevad lennukit. See on halb olukord, mis paistab, et oleks tulnud ära hoida. POLE HEA!!!“ kirjutas Trump.