VIDEO ja KAART | Washingtonis põrkas 60 reisijaga lennuk kokku armee helikopteriga ja kukkus jõkke

Donnelly sõnul on tingimused ohtlikud. On pime ja vesi on sogane. Päästetööd kestavad tõenäoliselt päevi.

Allikas ütles, et lennuk on vees tükkidena ja helikopter on selle lähedal vees. Olakse valmis, et sellest saab ohvriterohkeim lennuõnnetus Columbia ringkonnas üle aastakümnete pärast Air Florida reisilennuki kukkumist 14. tänava sillale 1982. aastal.