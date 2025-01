Senat kritiseeris Trumpi valitud tervishoiuministrit Kennedyt tema vaktsiinivastaste vaadete tõttu

Kennedyt peetakse vastuoluliseks kandidaadiks peamiselt seetõttu, et ta on varem levitanud valeinformatsiooni vaktsiinide ohutuse kohta. Kuulamisel üritas ta oma tegevusi kaitsta, lubades seadusandjatele, et ta ei ole vaktsiinide vastu.

„Usun, et vaktsiinid mängivad tervishoius olulist rolli. Kõik minu lapsed on vaktsineeritud,“ ütles 70-aastane Kennedy, vahendab Reuters.

Kuulamisel seadsid demokraatidest senaatorid Kennedy varasemad tõenditeta tehtud märkused kahtluse alla. Teiste hulgas tõid nad esile, et Kennedy on väitnud, et ükski vaktsiin ei ole ohutu ega tõhus ning, et puukborrelioos on tõenäoliselt bioloogiline relv.

Kennedy on tauninud USA toiduainetööstust koostisosade lisamise pärast, mis tema sõnul mõjutavad rahva tervist negatiivselt. Kuulamisel ütles ta, et koolilõunas või toidutalongiga ostmisel peaks olema vähem töödeldud toiduaineid. Mõlemad programmid kuuluvad pigem USA põllumajandusministeeriumi pädevusse.

Kennedy näis olevat ebakindel, kuidas vastata mõnele küsimusele USA tervishoiuprogrammide kohta, mis moodustavad suurema osa tervishoiueelarvest.

Suurem osa vastuseisust on tingitud Kennedy seisukohtadest vaktsiinide suhtes, kuid mõned vabariiklased olid vastu ka tema abordiõigusi toetavatele kommentaaridele. Kuulamise ajal ütles Kennedy, et nõustub Trumpiga, et abordile juurdepääsu üle peaksid otsustama osariigid.

Vabariiklaste kontrollitud senat ei ole seni ühtegi Trumpi kandidaati tagasi lükanud. Tema kaitseministri kandidaat Pete Hegseth sai napilt ametisse kinnitamiseks häälteenamuse pärast seda, kui asepresident JD Vance lahendas viigiseisu ja andis oma heakskiitva hääle.

