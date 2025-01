Venemaa ja Valgevene vineer jõuab sanktsioonide kiuste Euroopa turule, sealhulgas Eestisse

Uurijad väidavad, et kümnest suurimast Venemaa kasevineeri eksportijast seitse tarnivad seda jätkuvalt Euroopa Liitu, sh Eestisse. Materjali kasutatakse mööbli, parketi, spordivarustuse ja mänguasjade tootmisel.

Vineeri toodetakse Venemaal ja Valgevenes, kuid dokumentides registreeritakse see teiste riikide toodanguga, näiteks Hiina, Kasahstani, Gruusia ja Türgi omana.

Autorid märgivad, et suurimad vineeri importijad on Poola, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Hispaania ja Portugal. Iga päev imporditakse EL-i 22 konteinerit sanktsioneeritud kaupa.

Ühe suurima sanktsioneeritud vineeri eksportijana tuuakse välja Kasahstani firma Initiative 2015. Ettevõte alustas kasevineeri eksportimist 2023. aasta keskel ja on sestsaadik edestanud kõiki konkurente. Kuigi firmal pole ühtki tootmisrajatist, on see saanud riigi suurimaks kasevineeri eksportijaks. Uurijate väitel oli tänavu Initiative´i üks suurimaid kliente Eesti ettevõte Technomar & Adrem.