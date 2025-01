Tallinki laevalt hüppas või kukkus merre mees. Otsingud lõpetati

Antud laev sõidab Tallinna ja Helsingi vahet. Tallinnast väljub ta iga päev kell 12.30 ja jõuab Helsingisse kella 16 ringis. Juhtunut hakati Helsingi sadamas uurima kella 16.30 paiku. Nimelt andis mehe sõpruskond siis Tallinki töötajatele teada, et too on kadunud. Kaamerasalvestiselt paistab, et see juhtus kell 15.05. Mehel oli seljas tume riietus.