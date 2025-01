Indias toimuval usufestivalil hukkus vähemalt 30 inimest, veel kümned said viga

Iga 12 aasta tagant toimuv Maha Kumbh Mela festival algas sel aastal 13. jaanuaril. Võimude hinnangul tungleb sündmusele kohale kokku üle 400 miljoni inimese, hetkel on osalenud juba pea 150 miljonit inimest.

Adityanath ütles, ei olukord on nüüdseks kontrolli all, kuid jõgede ühinemiskohas on endiselt 90 kuni 100 miljonit inimest.