TAGATUBA | „Ma ei hinda tema šansse ülemäära suureks.“ Alar Karis pigem ei saaks teist ametiaega

Alar Karis ütles täna Maalehes ilmunud intervjuus, et ta ei tee ühtegi sammu selle nimel, et saada tagasi valitud. Kui kuulata parlamendierakondade esindajaid, võib öelda, et president on võtnud õige hoiaku, sest paistab, et pinnast proovimiseks on ahtalt ning vähemalt 2026. aasta augustis riigikogu voorus võitmise tee võibki juba sulgunud olla.