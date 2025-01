VIDEOD ja FOTOD | Läänemets tahab, et ka sisekaitse kuuluks kaitsekulude hulka. NATO määratlustega see kokku ei lähe

Läänemets väitis täna päästeameti pressikonverentsil, et riigikaitse loogika hakkab tulevikus olema teistsugune. Ta märkis, et kaitsekulude hulka peaksid kuuluma ka näiteks päästjate palgad. „Muidu me jõuame olukorda, kus paneme [raha] ainult sõjalisse riigikaitsesse ja siis selgub, et kellegi teise jaoks seda raha ei ole, kuskile mujale riik investeerida ei suuda,“ rääkis siseminister