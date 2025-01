Kasutatud autodega tehinguid siiski tehakse!

Milline oli jaanuar?

Jaanuar on igal aastal automüügis vaikne aeg, kuid AutoPay autolaenu on siiski aktiivselt kasutatud. Kui kuu algus oli vaiksem, siis kuu keskel leidsid paljud kliendid endale sobivad sõidukid ja tehingute aktiivsus püsis. Mahud võivad väiksemad olla, kuid kasutatud autosid liigub.

Kindlasti on põhjuseks ka asjaolu, et AutoPayga saab automaksu panna kuumaksesse.

Kas autode hinnad on muutunud võrreldes detsembriga?

Pakkumishindades on kahtepidi liikumist. Mõni müüja on automaksu kohe hinnale lisanud, kuid on ka autosid, mille hinda on alandatud, kuna jaanuari algus oli vaikne. Turult võib leida päris häid pakkumisi, kuna mõned autod on seisma jäänud, ja hinda on langetatud rohkem, kui automaks lisab.