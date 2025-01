Soome rannikule on meri uhtunud mõistatuslikku valget ainet ja hunnikute viisi surnud kalu

„Seda võin küll öelda, et neid on palju,“ ütles Degerlund.

Hanko kesklinnas asuv taliujumiskoht on surnud kalade tõttu praegu suletud ja tervishoiuvõimud ei soovita vette minna, kui nägemisulatuses on surnud kalu.

Valget ainet on leitud Hanko lõunapoolsetel randadel Tulliniemist Tvärminneni.

Keskkonnakeskuse keemik Jyrki Viidanoja ütles, et esialgsetel andmetel on aine kergelt kahjulik, aga ei ole inimestele ohtlik.

„Me ei saa öelda, et neil asjadel oleks seos, aga me ei saa ka öelda, et ei ole,“ ütles Hanko tervisejärelevalve juht Katianna Kuula.