Kuidas tuua auto välismaalt? Mida pead teadma?

3. Vaata sobiv transport. Pakkumisi tasub küsida erinevatelt transpordifirmadelt, kuid vahel on kiirem ja soodsam näiteks Rootsi puhul auto ise ära tuua. Suvel käib üle mere nii Tallink kui ka DFDS Eesti suunal.

AutoPay autolaenuga on toodud Eestisse sadu autosid, sest sõiduk ei pea olema Eestis arvel, ning klient saab osta endale sobiva sõiduki ka väljastpoolt Eestit. Samuti saab auto registreerimismaksu katta autolaenuga.

- kaskokindlustus on vabatahtlik;

AutoPay autolaenul on veebruaris järgmised tingimused:

AutoPayments OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevuseks on sõidukite finantseerimine AutoPay.ee veebiplatvormi kaudu, kus tihtipeale ei ole vaja esitada pangakonto väljavõtet ning ka väljavõtete analüüs on arvutipõhine. Kogu lepingu sõlmimise protsess käib veebis ja väljamakse tehakse tööaegadel loetud minutitega.