Kodupankadega konkureeriv AutoPay: meil puudub endiselt euribor

Kuidas on aasta alanud?

Aasta algus on olnud üllatuslikult aktiivne. Aga ehk ongi normaalne, et 400–500 eurot lisakulu näiteks 12 000 eurot maksva auto puhul ei jäta soovitud tehingut tegemata. Vaatlesime just 2017. aasta VW Passati näidet, kus aastamaks on 92 eurot ja registreerimine 396 eurot. On muidugi autosid, mille puhul on summad registreerimisel kõrgemad ja tuleb kõike hoolikamalt läbi mõelda.

Kindlasti on kogu tehingute maht väiksem kui eelmisel aastal.

Kes peab käesolevast aastast tasuma registreerimistasu?

Eelduslikult on see ostja kulu, aga kuuldavasti tehakse tehinguid ka nii, et auto hinnas on näiteks registreerimistasu juba sees. Eks allahindlusi ole ju tehtud ka enne mootorsõidukimaksu seaduse jõustumist.

Kas AutoPay autolaenuga saab registreerimistasu kuumaksesse panna?

Jah! AutoPay autolaenu puhul saab auto hinnale registreerimistasu juurde panna, mis on meie uus lisa tootele, ning selliselt on see juba osa igakuisest maksest.

Milline on automaatne vastus taotlusele?

Enamasti AutoPay töötaja taotlusi manuaalselt üle ei vaata. Kogu kontrolli teeb arvuti ja inimese andmed on kaitstud. Vastus taotlusele tuleb vaid mõne minutiga, seega saab kohe teada oma limiidid ja võimalused.

Mis on hetkel AutoPay intress?

Veebruaris garanteerime kõigile intressi vaid 6,9% aastas, millele euribori ei lisandu! See jääb nii kogu perioodiks.

Kokkuvõtvalt on AutoPay tingimused veebruaris järgmised: garanteeritud intress 6,9% aastas kogu perioodiks;

puudub euribor;

auto kliendi nimel;

vabatahtlik kaskokindlustus;

0% sissemakse;

ennetähtaegne lepingu lõpetamine 1% tasuga jäägist.

