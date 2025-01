Pevkur Reutersile: laevafirmad võiksid Läänemere kasutamise eest maksta

See maksab aga raha. Kui riigid või kaabli omanikud peavad selleks raha välja käima, tuleb see lõpuks kinni maksta tarbijal, kel tuleb tasuda suuremaid makse või teenustasusid.

„Kui minna lennujaama, on maandumistasu, on lennujaamamaks ja seda makstakse piletit ostes,“ ütles Pevkur. „Seega millalgi näeme me võib-olla läbi Taani väinade liikuvaid laevaettevõtteid selle eest maksmas, sest see on põhimõtteliselt kindlustusmakse kaablite kahjustamise eest.“