Prokuratuur esitas väidetavalt Ukraina heaks raha kogunud Henri Laupmaale süüdistuse omastamises

Süüdistuse kohaselt kogus Henri Laupmaa alates 2022. aasta septembrist veebiplatvormi toeta.me vahendusel Ukraina iseseisvuse kaitseks annetusi, et osta ja tarnida Ukraina relvajõududele kaks droonlennukit koos vajalike juhtimis- ja abisüsteemidega. Lisaks pakuti võimalust teha annetusi MTÜ-le Infograafika ja Ergonoomika Instituut.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuröri Anneli Masingu sõnul võib heategevuslikel eesmärkidel kogutud raha kuritarvitamine kaudselt mõjutada kõigi Eesti heategevusorganisatsioonide mainet ja tegevuse läbipaistvust. „Kuivõrd prokuratuuri hinnangul viitavad kogutud tõendid sellele, et süüdistatav kasutas heausksetelt inimestelt kogutud raha lubatud heategevuse asemel isikliku kasu saamiseks, siis on prokuratuuri hinnangul vältimatu, et kogutud tõenditele annab õigusliku hinnangu kohus,“ ütles Masing.