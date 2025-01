Fuudishi valik: need viis toodet on head nii sulle kui ka planeedile

Lidli vastutustundliku ettevõtluse spetsialisti Liis Kiviloo sõnul on Lidli teadliku toitumise strateegia välja töötatud, tuginedes teaduspõhisele Planetary Health Dieti (PHD) mudelile, et edendada tervislikke ja jätkusuutlikke valikuid. „Selle mudeli eesmärk on toita kümme miljardit inimest, jäädes samal ajal Maa taluvuspiiridesse,“ rääkis Kiviloo, lisades, et Lidl on võtnud selged ja ambitsioonikad eesmärgid, et pakkuda oma klientidele nii tervislikumaid kui ka keskkonnasäästlikumaid valikuid.

„PHD-mudeli kohaselt tuleks lihatarbimist oluliselt vähendada, et tagada ressursside jätkusuutlik kasutamine ja aidata kaasa kliimamuutuste vähendamisele,“ sõnas Kiviloo ja lisas, et taimse toidu osakaalu suurendades on võimalik mitte ainult parandada oma tervist, vaid ka vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Batoonid Alesto RAW

Need naturaalsed ja maitsvad batoonid on suurepärased vahepalad, pakkudes energiat ilma lisatud suhkruta.

Batoonid Alesto RAW on valmistatud looduslikest koostisosadest, sealhulgas pähklitest, seemnetest ja kuivatatud puuviljadest. Need sobivad ideaalselt kiireks energiaallikaks nii matkal kui ka tiheda tööpäeva jooksul.

Vemondo taimsed joogid

Vemondo taimsete jookide sari pakub suurepärast ja taskukohast alternatiivi piimatoodetele, sealhulgas kaera-, mandli- ning kookosjoogile.

Vemondo taimsed joogid on rikastatud kasulike toitainetega, nagu kaltsium ja D-vitamiin, sobides nii hommikukohvile, smuutidesse kui ka putrudesse.

Combino mahepastad

Kui otsid tervislikku alternatiivi traditsioonilisele pastale, siis Combino veganpasta on ideaalne valik.

Valmistatud läätse- ja hernejahust, on see gluteenivaba, rikkalik valguallikas ning maitsev lisand igasse pastarooga ja kõigele lisaks ka vegan ning mahe.

Freshona külmutatud marjad ja puuviljad

Freshona külmutatud marjade ja puuviljade valik võimaldab nautida värskete viljade maitset aasta ringi.