Ema ei saanud lastehaiglas peatraumaga pojale kiiret abi. „Kui palusin, et kutsutaks arst, küsiti mu meiliaadressi“

Esmaspäeva pärastlõunal pöördus Diana (täisnimi toimetusele teada – toim) oma peatraumaga 9-aastase pojaga Tallinna lastehaigla traumapunkti. Poiss oli klassikaaslastega koolist koju kõndides pea vastu posti löönud ning kukkunud. „Ma imestasin, et ta üldse koju suutis kõndida,“ rääkis ema.

Lastehaigla registratuuris paluti neil oodata, öeldes, et järjekorras on umbes kümme last, meenutas Diana.