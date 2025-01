Fico nimetas Zelenskõid Slovakkia vaenlaseks

„Mida muud härra Zelenskõil üle jääb kui rääkida mingist gaasist Aserbaidžaanist. Miski ei ole valmis, mingit projekti laual ei ole. Ta puhub jälle mulle, sest arvab, et see mull vabastab ta karmide otsuste tegemisest,“ lausus Fico.

„Meie vaenlane on Zelenskõi. Zelenskõi on põhjustanud probleemid, mis meil on. Ta ei meeldi mulle, sest ta kahjustab Slovakkiat,“ lisas Fico.